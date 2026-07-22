HR-эксперт предостерегла россиян от накопления отпусков

Работникам важно не накапливать отпускные дни, а вовремя выходить на отдых во избежание выгорания, заявила в беседе с RT HR-эксперт Валентина Романова. Ежегодный оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней нельзя заменить материальной компенсацией без увольнения. Сотрудник может забрать деньгами только ту часть отпуска, которая превышает указанный период. Так закон обязывает использовать дни отдыха по прямому назначению.

В таком строгом правиле заложена абсолютно верная логика: отпуск придуман специально для восстановления сил, поэтому его нужно отгуливать, а не копить и монетизировать. Следить за своим психическим и физическим благополучием критически важно. И это одновременная задача как самого сотрудника, так и его руководителя по эффективному управлению календарем и нагрузкой, — отметила Романова.

Она посоветовала обязательно планировать отпуск, чтобы вовремя перезагружать организм. Такой подход снизит риск профессионального выгорания и позволит поддержать продуктивность.

Ранее эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина заявила, что стратегически важным сотрудникам могут отказать в предоставлении отпуска. Она отметила, что иногда отсутствие таких сотрудников может парализовать работу компании.