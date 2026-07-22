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22 июля 2026 в 11:31

Финэксперт объяснила, кому могут отказать в отпуске

Финэксперт Иваткина: стратегически важным сотрудникам могут отказать в отпуске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Стратегически важным сотрудникам могут отказать в предоставлении отпуска, рассказала KP.RU эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина. Она отметила, что иногда отсутствие таких сотрудников может парализовать работу компании.

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, — напомнила Иваткина.

Финэксперт подчеркнула, что критичность отсутствия должна быть подтверждена документально. По ее словам, устное заявление работодателя не будет иметь юридической силы.

Ранее юрист Валентина Яковлева рассказала, что сотрудник имеет право не отвечать на запросы начальника или коллег во время отпуска. Она подчеркнула, что любые ответы являются инициативой самого работника.

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