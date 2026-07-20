Юрист ответила, можно ли не отвечать начальнику во время отпуска Юрист Яковлева: сотрудник имеет право не отвечать во время отпуска

Сотрудник имеет право не отвечать на запросы начальника или коллег во время отпуска, рассказала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева. В беседе с Авторадио она подчеркнула, что любые ответы являются инициативой самого работника.

Что делать — зависит от пожелания такого сотрудника, которому звонят, пишут в период его отпуска. С точки зрения закона он вправе никак не реагировать. То есть он по закону не обязан выполнять работу, должностные обязанности в период своего отпуска, потому что отпуск является временем отдыха. Если он что-то отвечает, то это уже тогда исключительно по собственному желанию, инициативе. То есть если он не хочет выполнять работу и каким-либо образом поддерживать что-то связанное с работой в период своего отпуска, то в этом случае он вправе вообще не реагировать на подобные запросы, не брать трубку, не отвечать, делать вид, что не видит, — пояснила юрист.

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