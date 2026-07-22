В Кремле заявили о необходимости допмер на топливном рынке

Проблемы с бензином в России
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22 июля 2026 в 20:54

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Песков: ситуация с топливом в регионах требует дополнительных мер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ситуация с топливом в России требует особого внимания, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул необходимость продолжения действия дополнительных мер.

Все равно по-прежнему, конечно же, требует особого внимания и продолжения этих дополнительных мер, — сказал Песков.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация с топливом в России начинает улучшаться благодаря принятым правительством мерам стабилизации рынка. По его словам, во многих регионах страны уже постепенно снимают ограничения на продажу бензина, а очереди на АЗС заметно сокращаются. При этом Новак признал, что в отдельных субъектах ситуация все еще остается достаточно напряженной.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который распространяет демпферный механизм на импортное дизельное топливо. Депутат Дмитрий Скриванов отметил, что механизм помогает сохранить стабильные поставки топлива и снизить риски для предприятий. При ввозе дизеля из Белоруссии коэффициент этой компенсации повысится до 0,9.

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