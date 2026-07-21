Новак рассказал, как меняется ситуация с топливом в России

Новак рассказал, как меняется ситуация с топливом в России Александр Новак заявил о стабилизации ситуации на российском топливном рынке

Ситуация с топливом в России начинает улучшаться благодаря принятым правительством мерам стабилизации рынка, заявил ИС «Вести» вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, во многих регионах страны уже постепенно снимают ограничения на продажу бензина, а очереди на АЗС заметно сокращаются.

Мы видим, что эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей, — добавил Новак.

При этом Новак признал, что в отдельных субъектах ситуация все еще остается достаточно напряженной. Особый приоритет власти отдают бесперебойному снабжению аграриев в разгар уборочной кампании.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который распространяет демпферный механизм на импортное дизельное топливо. Депутат Дмитрий Скриванов отметил, что механизм помогает сохранить стабильные поставки топлива и снизить риски для предприятий. При ввозе дизеля из Белоруссии коэффициент этой компенсации повысится до 0,9.