Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 15:35

«Очень ждем»: мама пропавшей в Подмосковье девочки записала обращение

Мать пропавшей в Подмосковье девочки записала обращение

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мать девочки, пропавшей в Московской области, записала обращение, ролик распространился в соцсетях. В нем она сказала, что очень ждет возвращения дочери.

Пожалуйста, откликнись! Возвращайся домой, мы все тебя очень ищем, все тебя ждем, — сказала женщина.

Ранее поисковый отряд «Спас Град» информировал, что подросток перестала выходить на связь 19 июля. Ее рост составляет 146 сантиметров, она среднего телосложения. У девочки русые волосы и карие глаза. В момент исчезновения на ней были черная кофта, джинсы и кроссовки аналогичного цвета.

По информации SHOT, девочка ушла, чтобы найти потерянное кольцо, но так и не вернулась. Мать обратилась в полицию в тот же вечер, после чего к поисковым работам присоединились сотни волонтеров, кинологи и местные жители.

До этого восемнадцатилетний выпускник пропал в Ленинградской области после знакомства с девушкой в интернете. До своего загадочного исчезновения юноша активно поддерживал общение с новой виртуальной знакомой.

Регионы
Подмосковье
пропажи
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Володин сообщил, что депутат Нилов не будет переизбираться в Госдуму
Ростех начал поставки мобильных убежищ для заводов
ЦБ уличил топ-менеджера «Софтлайна» в инсайдерской торговле бумагами
Психолог объяснила, почему опасно щекотать ребенка
«Я в театральный не собиралась»: Пересильд рассказала о давней мечте
В СПЧ выступили за ужесточение наказания за заключение фиктивного брака
Москвичам пообещали температуру ниже нормы в ближайшее время
Стала известна судьба пропавшей в Подмосковье школьницы
Немецкий завод планирует выпускать ядерное топливо по российской технологии
В Крыму осудили женщину за шпионаж в пользу Украины
В Белоруссии раскрыли обстановку на границе с Украиной
Эксперт FMCG-рынка ответил, кого затронет рост цен на кофе
«Очень ждем»: мама пропавшей в Подмосковье девочки записала обращение
Актриса Пересильд рассказала о любви к съемкам в военных фильмах
Автоэксперт раскрыл, как не купить «ржавое корыто» вместо машины
Появилось видео конфликта в Грузии, в котором россиянке сломали нос
Дачникам рассказали, к каким последствиям приводит удобрение грядок
Врач назвал неожиданный фактор прогрессирования ХОБЛ
Восьмимесячный малыш упал головой в ведро с водой и захлебнулся
«Хожу с открытым ртом»: Пелагея поделилась впечатлениями о съемках в кино
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.