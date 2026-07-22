«Очень ждем»: мама пропавшей в Подмосковье девочки записала обращение

Мать девочки, пропавшей в Московской области, записала обращение, ролик распространился в соцсетях. В нем она сказала, что очень ждет возвращения дочери.

Пожалуйста, откликнись! Возвращайся домой, мы все тебя очень ищем, все тебя ждем, — сказала женщина.

Ранее поисковый отряд «Спас Град» информировал, что подросток перестала выходить на связь 19 июля. Ее рост составляет 146 сантиметров, она среднего телосложения. У девочки русые волосы и карие глаза. В момент исчезновения на ней были черная кофта, джинсы и кроссовки аналогичного цвета.

По информации SHOT, девочка ушла, чтобы найти потерянное кольцо, но так и не вернулась. Мать обратилась в полицию в тот же вечер, после чего к поисковым работам присоединились сотни волонтеров, кинологи и местные жители.

До этого восемнадцатилетний выпускник пропал в Ленинградской области после знакомства с девушкой в интернете. До своего загадочного исчезновения юноша активно поддерживал общение с новой виртуальной знакомой.