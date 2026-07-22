Военэксперт рассказал, кто стоит за назначением Драпатого главкомом ВСУ Военэксперт Дандыкин: Британия навязала Драпатого в качестве главкома ВСУ

Кандидатура Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ была навязана президенту Украины Владимиру Зеленскому Великобританией, такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, предшественник Драпатого Александр Сырский был «удобнее» для главы республики.

Зеленскому явно был удобнее послушный и неамбициозный Сырский, чем этот бандеровский ушлепок, которого навязали британцы, — сказал Дандыкин.

Собеседник охарактеризовал Драпатого как карателя, который в свое время ничего не смог противопоставить ополчению Донбасса. С военной точки зрения он, по мнению аналитика, слабее Сырского, поскольку не прошел «советскую школу» и представляет собой «чисто украинский продукт».

Дело в том, что Драпатый в отличие от Сырского неподконтролен Зеленскому. Им фактически руководят британцы. Налицо раскол между политическим и военным руководством Украины, который, конечно, России на руку, — заключил Дандыкин.

Ранее Зеленский официально подписал указ о снятии Сырского с поста главкома ВСУ. В соответствии с документом теперь на этот пост назначен Драпатый.