Легковушка с людьми взорвалась при ДТП с бензовозом

Легковушка с людьми взорвалась при ДТП с бензовозом Огненное ДТП унесло жизни людей после столкновения с бензовозом в Туве

В Туве легковой автомобиль столкнулся с бензовозом, в результате погибли люди, сообщило региональное МВД в мессенджере МАКС. По информации правоохранителей, после столкновения машина загорелась и взорвалась.

По предварительным данным, в районе поворота на село Серлик произошло столкновение легкового автомобиля с бензовозом. В результате ДТП легковой автомобиль загорелся и взорвался. Предварительно, все находившиеся в легковом автомобиле граждане погибли. Количество погибших и возможных пострадавших устанавливается, — уточнили в МВД.

Известно, что столкновение случилось на 780-м километре федеральной автодороги Р-257 «Енисей». На месте происшествия работают сотрудники полиции. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Ранее в Кирове на пересечении улиц Солнечной и Маршала Конева произошло столкновение автомобилей Lada Vesta и BMW E39, в результате которого пострадали три человека, включая двоих детей, сообщили в областной Госавтоинспекции. Авария случилась около 20:05 в Юго-Западном микрорайоне.