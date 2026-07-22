Двое детей пострадали в жесткой аварии с BMW В Кирове произошло жесткое столкновение Lada Vesta с детьми и BMW

Вечером 21 июля в Кирове на пересечении улиц Солнечной и Маршала Конева произошло столкновение автомобилей Lada Vesta и BMW E39, в результате которого пострадали три человека, включая двоих детей, сообщили в областной Госавтоинспекции. Авария случилась около 20:05 в Юго-Западном микрорайоне, на место прибыли экстренные службы.

В отечественном автомобиле находились 42-летний мужчина, трехлетний мальчик и восьмилетняя девочка — все они получили травмы различной степени тяжести. Водитель BMW, 46-летний мужчина, не пострадал.

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скоростной режим с учетом дорожных условий и проявлять особую осторожность при проезде перекрестков.

Ранее сообщалось, что на трассе М-8 в Вельском округе произошло ДТП: автомобиль ВАЗ-2114 съехал с дороги, врезался в дерево и опрокинулся. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе четверо подростков. Пятерых из них госпитализировали.

До этого в Турции произошла авария с пассажирским автобусом. В результате происшествия более 30 человек получили травмы.