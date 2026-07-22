Пассажирский автобус на полном ходу въехал в барьер и перевернулся

Пассажирский автобус на полном ходу въехал в барьер и перевернулся TRT Haber: более 30 человек пострадали в аварии с автобусом в Турции

Более 30 человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Турции, сообщает TRT Haber. По информации телеканала, автомобиль ехал по маршруту Стамбул — Кушадасы. Все пострадавшие были госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения.

Пассажирский автобус врезался в барьеры и перевернулся на шоссе Кютахья-Афенкарахисар. Согласно предварительным данным, пострадал 31 человек, — говорится в сообщении.

Ранее 46 человек пострадали в ночном ДТП с двухэтажным автобусом в турецкой провинции Амасья. Транспортное средство вылетело с трассы у деревни Карамагара. Россиян среди получивших травмы не было, все пострадавшие — граждане Турции.

До этого в Кировском районе Ленинградской области 37-летний водитель Opel насмерть сбил 52-летнюю велосипедистку. Смертельное ДТП произошло на 22-м километре дороги Лаврово — Шум — Ратницы. От полученных травм она скончалась на месте.

Также в Оренбургской области на трассе столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек погиб, еще шестеро были госпитализированы.