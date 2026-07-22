Политолог ответил, к чему приведет увольнение главкома ВСУ

Политолог ответил, к чему приведет увольнение главкома ВСУ Политолог Макаркин: увольнение главкома ВСУ ударит по политическим позициям

Увольнение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского станет сильным ударом по политическим позициям президента Украины Владимира Зеленского, заявил «Москве 24» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Он отметил, что Зеленский не хотел отставки лояльного главкома, но уступил под давлением.

Парламент страны ушел на каникулы, кандидатуры подлежат утверждению, поэтому сейчас министр обороны отсутствует, исполняет его обязанности Евгений Хмара, — заявил Макаркин.

Политолог подчеркнул, что ослабление позиций Зеленского может затянуться. По его мнению, несмотря на это, до серьезного внутреннего конфликта дело не дойдет.

Ранее новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый отреагировал на свое назначение публикацией нацистского лозунга. В своем сообщении он также поблагодарил президента страны Владимира Зеленского за оказанное доверие.