Новый главком ВСУ ответил на свое назначение нацистским лозунгом Михаил Драпатый опубликовал нацистский лозунг после назначения главкомом ВСУ

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый отреагировал на свое назначение публикацией нацистского лозунга в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, деятельность запрещена). В своем сообщении он также поблагодарил президента страны Владимира Зеленского за оказанное доверие.

В тексте обращения Драпатый пообещал ответственно исполнять свои обязанности на новой должности. Завершение публикации сопровождалось использованием запрещенной риторики, характерной для радикальных националистических формирований.

Кадровые перестановки в Киеве произошли на фоне масштабных изменений в правительстве. 16 июля Верховная рада утвердила 16 новых министров, при этом посты руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств остались вакантными.

Ранее президент Украины отправил в отставку главу Минобороны Михаила Федорова. Это решение спровоцировало волну протестов в Киеве и других городах, где участники требовали вернуть Федорова и отправить в отставку предыдущего главкома Александра Сырского, которого и заменил Драпатый.