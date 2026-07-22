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22 июля 2026 в 16:17

Новый главком ВСУ ответил на свое назначение нацистским лозунгом

Михаил Драпатый опубликовал нацистский лозунг после назначения главкомом ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый отреагировал на свое назначение публикацией нацистского лозунга в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, деятельность запрещена). В своем сообщении он также поблагодарил президента страны Владимира Зеленского за оказанное доверие.

В тексте обращения Драпатый пообещал ответственно исполнять свои обязанности на новой должности. Завершение публикации сопровождалось использованием запрещенной риторики, характерной для радикальных националистических формирований.

Кадровые перестановки в Киеве произошли на фоне масштабных изменений в правительстве. 16 июля Верховная рада утвердила 16 новых министров, при этом посты руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств остались вакантными.

Ранее президент Украины отправил в отставку главу Минобороны Михаила Федорова. Это решение спровоцировало волну протестов в Киеве и других городах, где участники требовали вернуть Федорова и отправить в отставку предыдущего главкома Александра Сырского, которого и заменил Драпатый.

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