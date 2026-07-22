Школьник таинственно исчез после знакомства с девушкой В Ленобласти подросток исчез после знакомства с девушкой в Сети

Восемнадцатилетний выпускник пропал в Ленинградской области после знакомства с девушкой в интернете, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Петербург». До своего загадочного исчезновения юноша активно поддерживал общение с новой виртуальной знакомой.

По словам матери пропавшего, девушка пообещала помочь ее сыну с поступлением в один из университетов Санкт-Петербурга и оформлением отсрочки от армии. Вскоре после этого, 6 июля, юноша получил новый паспорт, удалил все данные со своего компьютера и уехал из дома. Женщина подчеркнула, что сын был очень тихим, почти не имел друзей и все свободное время посвящал подготовке к экзаменам.

В последний раз школьника видели 8 июля неподалеку от станции метро «Девяткино» в Санкт-Петербурге. На данный момент родственники и правоохранительные органы продолжают поиски пропавшего юноши.

Ранее стало известно, что в Набережных Челнах ищут 13-летнего школьника с инвалидностью, который ушел с территории санатория «Жемчужина» на улице Мелекесской и не вернулся. Его местонахождение неизвестно с вечера 21 июля. Из примет отмечаются рост около 140 см, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза. В день исчезновения на нем были большие черные наушники.