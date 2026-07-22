Глава Шебекинского округа досрочно уходит в отставку Глава Шебекинского округа Андрей Гриднев досрочно уходит в отставку

Глава приграничного Шебекинского округа Белгородской области Андрей Гриднев досрочно оставляет свои полномочия, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета в МАКСе. Предстоящие кадровые изменения депутаты обсудят на ближайшем собрании.

В повестку заседания включены вопросы об уходе руководителя и о процедуре выбора его преемника. Кроме того, народные народные избранники определят часть состава специальной комиссии для проведения отбора.

24 июля 2026 года состоится девятое заседание Совета депутатов Шебекинского муниципального округа. На повестке дня планируется рассмотреть следующие вопросы: 1. О досрочном прекращении полномочий главы Шебекинского муниципального округа Белгородской области Гриднева А. Н. 2. Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Шебекинского муниципального округа Белгородской области, — говорится в сообщении.

Чиновник руководил муниципалитетом относительно недолгий срок. Ранее Гриднев занимал аналогичную должность в другом районе региона. В 2024 году он покинул пост главы Новооскольского округа. В феврале 2025 года чиновник возглавил Шебекинский округ, сменив на этой должности Владимира Жданова.

Ранее депутаты Якутской городской думы избрали Дмитрия Садовникова главой Якутска. До этого Садовников занимал должность первого заместителя председателя правительства Якутии. Предыдущий мэр города Евгений Григорьев ушел с поста по собственному желанию.