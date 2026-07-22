Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 16:57

Глава Шебекинского округа досрочно уходит в отставку

Глава Шебекинского округа Андрей Гриднев досрочно уходит в отставку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава приграничного Шебекинского округа Белгородской области Андрей Гриднев досрочно оставляет свои полномочия, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета в МАКСе. Предстоящие кадровые изменения депутаты обсудят на ближайшем собрании.

В повестку заседания включены вопросы об уходе руководителя и о процедуре выбора его преемника. Кроме того, народные народные избранники определят часть состава специальной комиссии для проведения отбора.

24 июля 2026 года состоится девятое заседание Совета депутатов Шебекинского муниципального округа. На повестке дня планируется рассмотреть следующие вопросы: 1. О досрочном прекращении полномочий главы Шебекинского муниципального округа Белгородской области Гриднева А. Н. 2. Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Шебекинского муниципального округа Белгородской области, — говорится в сообщении.

Чиновник руководил муниципалитетом относительно недолгий срок. Ранее Гриднев занимал аналогичную должность в другом районе региона. В 2024 году он покинул пост главы Новооскольского округа. В феврале 2025 года чиновник возглавил Шебекинский округ, сменив на этой должности Владимира Жданова.

Ранее депутаты Якутской городской думы избрали Дмитрия Садовникова главой Якутска. До этого Садовников занимал должность первого заместителя председателя правительства Якутии. Предыдущий мэр города Евгений Григорьев ушел с поста по собственному желанию.

Регионы
Белгородская область
округа
чиновники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Определяли игру»: Масалитин о потерях «Краснодара» в межсезонье
«Руководство пошло на риск»: Масалитин о главном тренере ЦСКА
Хантер Байден начал через ультраправых продавать картины для оплаты долгов
Емельяненко потребовал 13 млн рублей за «извращенную» биографию
«Фобии лечатся»: Захарова ответила на слова Каллас об угрозах Европе
Ван И на встрече с Рубио выступил с требованием к США
В Госдуме назвали главного врага России
Издательство «АСТ» изъяло из продажи книгу о Федоре Емельяненко
«Ленфильму» назначили нового гендиректора
В Германии ответили на сообщения о создании ядерного оружия
Удары ВС России по Одессе заставили Maersk прекратить работы в порту
Госдума разрешила судимым за контрабанду и бандитизм идти в армию
Тренеру из Англии предъявили три обвинения за шпионаж
«Выпал из автомобиля»: украинца со сломанными конечностями отвезли в ТЦК
Развратителя детей отправят под суд в Татарстане
В Европе заявили, что спонсорам Зеленского пора начать беспокоиться
Политолог ответил, пригласят ли Россию на саммит G20
Дело о нападении на внука Донцовой дошло до Бастрыкина
Нутрициолог предупредила о последствиях перекусов
Дело пойманного на взятке экс-мэра из Дагестана получило продолжение
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.