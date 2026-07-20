Назван новый глава Якутска

Депутаты Якутской городской думы избрали Дмитрия Садовникова главой Якутска, говорится в официальном канале городской думы в МАКСе. Садовников занимал должность первого заместителя председателя правительства Якутии.

Главой городского округа «город Якутск» избран Дмитрий Садовников. По итогам открытого голосования решение принято большинством голосов депутатов Якутской городской думы, присутствовавших на заседании. За него свой голос отдали 23 депутата из 25, — говорится в сообщении.

Ранее депутаты Якутской городской думы приняли отставку мэра Якутска Евгения Григорьева. Полномочия главы городского округа прекращены в связи с уходом по собственному желанию. Председатель Якутской городской думы Альберт Семенов поблагодарил Евгения Григорьева за совместную работу. А также за вклад в развитие столицы республики.

До этого два мэра муниципальных образований Челябинской области подали заявления о досрочной отставке в один день. Свои посты покинули глава Брединского округа Николай Плохих и мэр Копейска Светлана Логанова. В администрации Брединского муниципального округа отметили, что желание уйти в отставку Николай Плохих объяснил состоянием здоровья и возрастом.