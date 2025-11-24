Адольф Гитлер выдвинул свою кандидатуру на выборах в Намибии Политик Адольф Гитлер выдвинул кандидатуру на выборах главы округа в Намибии

Намибийский политик по имени Адольф Гитлер Уунон объявил о намерении вновь баллотироваться на выборах в округе Омпунджа, сообщает немецкое издание Bild. По его информации, чиновник бессменно возглавляет округ с 2004 года и в 2020 году был переизбран с результатом 85%.

Политик Адольф Гитлер вновь пытается прийти к власти в Омпундже, на севере Намибии, участвуя в региональных выборах в юго-западной африканской стране, — говорится в материале.

В интервью 2020 года политик пояснил, что его отец, давая сыну такое имя, не понимал сути идеологии немецкого диктатора. Сам Гитлер подчеркивает, что не имеет ничего общего с нацистскими преступлениями, и на публичных мероприятиях использует только имя Адольф.

Ранее запись пропагандистского выступления Адольфа Гитлера прервала мемориальную церемонию в австрийском городе Медлинг, посвященную памяти жертв Хрустальной ночи. Мероприятие проходило 9 ноября на месте сожженной синагоги, где 87 лет назад произошел массовый еврейский погром. Во время выступления 91-летнего экс-бургомистра Вернера Бурга из соседнего здания донеслась громкая запись речи нацистского лидера.