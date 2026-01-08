В России задали неудобный вопрос сторонникам конфликта на Украине Дмитриев потребовал от ЕС раскрыть оборонные доходы от конфликта на Украине

В ЕС говорят о размещении войск «направо и налево», заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. Он потребовал от сторонников конфликта на Украине в Европе раскрыть сведения об их оборонных доходах, поскольку эти данные позволили бы оценить мотивы решений, которые они продвигают.

Возможно, им следует раскрыть информацию о своей доле участия в оборонных подрядчиках ЕС и получении прибыли от них, — написал Дмитриев.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат». По его словам, подразумеваются «силы обеспечения мира» после подписания соглашения между Москвой и Киевом.

Макрон также сообщил, что участники «коалиции желающих» планируют создать профессиональную украинскую армию численностью 800 тыс. человек после завершения кризиса в стране. Он отметил, что такие войска необходимы Киеву в будущем для безопасности.

На фоне этих заявлений французский лидер объявил о возможном возобновлении диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры могут состояться в ближайшие недели. Глава республики выразил уверенность, что Европе необходимо выстраивать процесс общения с российским руководством.