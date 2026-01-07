Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 08:49

Макрон допустил ввод «тысяч французских солдат» на Украину

Макрон заявил, что Париж может направить на Украину тысячи французских солдат

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

После прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат», заявил в беседе с Le Monde президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, подразумеваются «силы обеспечения мира» после подписания соглашения между Москвой и Киевом.

Тысячи французских солдат могут быть направлены для поддержания мира на Украине после прекращения огня, — подчеркнул глава государства.

Макрон уточнил, что развертывание французских сил на Украине заранее спланируют и оно будет осуществляться в рамках зарубежных операций Парижа. Он еще раз отметил, что речь идет не о силах, которые будут вовлечены в боевые действия. Имеется в виду период после подписания мира, резюмировал французский лидер.

Ранее Макрон сообщил, что участники «коалиции желающих» планируют создать профессиональную украинскую армию численностью 800 тыс. человек после завершения кризиса в стране. По его словам, такая армия необходима Киеву в будущем для безопасности.

До этого президент Франции объявил о возможном возобновлении диалога с российским лидером Владимиром Путиным. По некоторым сведениям, переговоры могут состояться в ближайшие недели. Макрон выразил уверенность, что Европе необходимо выстраивать процесс общения с российским руководством.

Эммануэль Макрон
Франция
Украина
солдаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США сделали мрачный прогноз для Европы по кризису на Украине
Раскрыто, как приумножить свободный миллион рублей в России в 2026 году
Российский вратарь помог добиться самой громкой победы сезона НХЛ
Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске
«Как раз по погоде»: панде Катюше подарили бамбуковые санки
Захарова назвала слово, которым в СБ ООН описали ситуацию с Мадуро
Неловкие ситуации с подарками: как исправить конфуз на празднике
Раскрыто наиболее популярное туристическое направление у одиночек
В Верховном суде рассказали, какие вещи чаще всего конфискуют у россиян
Саудовская Аравия атаковала сепаратистские войска в одной стране
Адвокат Мадуро стал «звездой судебных разбирательств»
Лучшее блюдо на Рождество: куриная грудка в духовке в апельсиновом соусе
Составлен список советов для инвесторов-новичков
Наступление ВС РФ в Донбассе 7 января: ситуация у Славянска и Краматорска
Макрон допустил ввод «тысяч французских солдат» на Украину
Мерц пожаловался Зеленскому, что устал терпеть украинских беженцев
В НАТО преподнесли Путину неожиданно хорошие новости
Океанолог предупредил о возможной катастрофе из-за ледника Судного дня
В ГД анонсировали индексацию материнского капитала
США отказались подписывать декларацию о гарантиях безопасности для Украины
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.