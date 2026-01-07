Макрон допустил ввод «тысяч французских солдат» на Украину Макрон заявил, что Париж может направить на Украину тысячи французских солдат

После прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат», заявил в беседе с Le Monde президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, подразумеваются «силы обеспечения мира» после подписания соглашения между Москвой и Киевом.

Тысячи французских солдат могут быть направлены для поддержания мира на Украине после прекращения огня, — подчеркнул глава государства.

Макрон уточнил, что развертывание французских сил на Украине заранее спланируют и оно будет осуществляться в рамках зарубежных операций Парижа. Он еще раз отметил, что речь идет не о силах, которые будут вовлечены в боевые действия. Имеется в виду период после подписания мира, резюмировал французский лидер.

Ранее Макрон сообщил, что участники «коалиции желающих» планируют создать профессиональную украинскую армию численностью 800 тыс. человек после завершения кризиса в стране. По его словам, такая армия необходима Киеву в будущем для безопасности.

До этого президент Франции объявил о возможном возобновлении диалога с российским лидером Владимиром Путиным. По некоторым сведениям, переговоры могут состояться в ближайшие недели. Макрон выразил уверенность, что Европе необходимо выстраивать процесс общения с российским руководством.