Макрон допустил ввод «тысяч французских солдат» на Украину

После прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат», заявил в беседе с Le Monde президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, подразумеваются «силы обеспечения мира» после подписания соглашения между Москвой и Киевом.
Тысячи французских солдат могут быть направлены для поддержания мира на Украине после прекращения огня, — подчеркнул глава государства.
Макрон уточнил, что развертывание французских сил на Украине заранее спланируют и оно будет осуществляться в рамках зарубежных операций Парижа. Он еще раз отметил, что речь идет не о силах, которые будут вовлечены в боевые действия. Имеется в виду период после подписания мира, резюмировал французский лидер.
Ранее Макрон сообщил, что участники «коалиции желающих» планируют создать профессиональную украинскую армию численностью 800 тыс. человек после завершения кризиса в стране. По его словам, такая армия необходима Киеву в будущем для безопасности.
До этого президент Франции объявил о возможном возобновлении диалога с российским лидером Владимиром Путиным. По некоторым сведениям, переговоры могут состояться в ближайшие недели. Макрон выразил уверенность, что Европе необходимо выстраивать процесс общения с российским руководством.