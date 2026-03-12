Россия выдаст стране ЕС одного из самых разыскиваемых преступников РФ выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников Василя Родидеала

Генпрокуратура РФ решила выдать Румынии гражданина республики Василя Родидеала, арестованного в РФ по запросу Интерпола из-за обвинений на родине в тяжких преступлениях, сообщила его адвокат Лилия Мамашева. По ее словам, которые приводит РИА Новости, они подали апелляцию, ее рассмотрение пока не назначено.

Генпрокуратура РФ приняла решение о его выдаче по запросу Минюста Румынии, мы обжаловали это решение, но суд первой инстанции оставил его в силе, — отметила адвокат.

Румынец был задержан и арестован в феврале прошлого года. Было установлено, что он жил в России под другим именем — Василия Кравцова. Благодаря методу идентификации по отпечаткам пальцев определили, что Кравцов — это и есть Родидеал.

