11 марта 2026 в 08:31

США запрашивают у Румынии базу для продолжения операции на Ближнем Востоке

Digi24: США просят Румынию разместить авиацию для операций на Ближнем Востоке

ВС США ВС США Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Соединенные Штаты обратились к Румынии с просьбой разместить дополнительные военные силы на авиабазе Михаил Когэлничану для их последующей переброски на Ближний Восток, сообщает телеканал Digi24 со ссылкой на источники. Речь идет об усилении группировки истребителей и увеличении численности личного состава.

Конкретное количество военнослужащих и техники, которое планируется задействовать в конфликте, на данный момент не разглашается. Канал утверждает, что президент Румынии Никушор Дан в ответ на запрос Вашингтона созвал экстренное заседание Верховного совета обороны страны, оно пройдет 11 марта.

Ранее стало известно, что некоторые политики Латвии, Литвы, Эстонии и Польши публично поддержали боевые действия США и Израиля против Ирана, однако изменили риторику, когда цены на топливо взлетели. В частности, они начали выражать обеспокоенность последствиями войны на Ближнем Востоке.

Также сообщалось, что Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана по меньшей мере 100 дней. В частности, представители Центрального командования ВС США обратились к руководству Министерства войны с просьбой направить в штаб-квартиру командования в Тампе больше разведчиков.

