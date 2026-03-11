Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 10:18

Уголовное дело возбуждено по факту удержания на Украине скифского золота

Скифское золото Скифское золото Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский СК возбудил уголовное дело по факту незаконного удержания на территории Украины культурных ценностей «крымской коллекции», которые известны как скифское золото, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере MAX. Отмечается, что речь идет о представителях власти Королевства Нидерланды, Украины и археологического музея Алларда Пирсона Амстердамского.

Возбуждено уголовное дело <…> по признакам преступлений, предусмотренных ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую историческую, художественную и культурную ценность, независимо от способа хищения, совершенное организованной группой) и ст. 190 УК РФ (невозвращение в установленный срок на территорию РФ культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством РФ), — сказано в публикации.

По данным следствия, в 2013 году между крымскими музеями и европейскими выставочными площадками были заключены контракты на экспонирование 565 музейных предметов в рамках выставки «Крым — Золотой остров в Черном море». Страховая стоимость коллекции оценивалась не менее чем в 117 млн рублей, при этом рыночная стоимость значительно выше, а некоторые артефакты не имеют аналогов.

После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года музеи и их коллекции перешли в российскую собственность. Однако по окончании выставки экспонаты не вернули, а в 2021 году апелляционный суд Амстердама постановил передать коллекцию Украине. В СКР это расценили как хищение и безвозмездное изъятие культурных ценностей в пользу иностранных лиц.

Ранее Калининский суд Санкт-Петербурга взыскал 847 тыс. рублей с посетителя Эрмитажа, который повредил трон императора Павла I, пытаясь сделать селфи. Инцидент произошел в марте 2025 года, когда мужчина сел на престол, а после замечания смотрительницы встал ногами на подножную скамеечку, повредив экспонат.

Украина
Нидерланды
Скифское золото
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЦБ оценили востребованность нового сервиса по борьбе с инсайдерами
Юрист раскрыл, обязаны ли артисты переводить псевдонимы на русский язык
В Кремле сделали заявление о встрече Путина с президентом Ирана
Иран огласил мощный ответ на атаку по местному банку
В посольстве объяснили отсутствие вывозных рейсов из Дохи
Песков оценил миротворческие усилия Трампа по Украине
Названы продукты, которые нужно обязательно есть на завтрак
США оказались не готовы к экономическому ответу Ирана на атаку
Песков раскрыл, собирается ли Путин на саммит G20 в Майами
Лавров указал на одну особенность укрепления русского языка в мире
Россия почти завершила вывоз туристов из стран Ближнего Востока
Курильщикам угрожают повышенные взносы на ОМС
ЦБ усилил борьбу с финансовыми пирамидами
Туроператоры потеряли несколько миллиардов рублей из-за войны в Иране
Путин объяснил, какие перспективы открывает знание русского языка
В АТОР раскрыли сроки завершения вывоза туристов с Ближнего Востока
СК раскрыл роль верхушки ВСУ в атаке на Брянск
Погода в Москве в среду, 11 марта: ждем резкого похолодания?
Почему не работает Telegram сегодня, 11 марта: замедление, блокировка в РФ
Тысячи российских туристов оказались «в заложниках» в Азии
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.