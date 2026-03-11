Уголовное дело возбуждено по факту удержания на Украине скифского золота

Российский СК возбудил уголовное дело по факту незаконного удержания на территории Украины культурных ценностей «крымской коллекции», которые известны как скифское золото, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере MAX. Отмечается, что речь идет о представителях власти Королевства Нидерланды, Украины и археологического музея Алларда Пирсона Амстердамского.

Возбуждено уголовное дело <…> по признакам преступлений, предусмотренных ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую историческую, художественную и культурную ценность, независимо от способа хищения, совершенное организованной группой) и ст. 190 УК РФ (невозвращение в установленный срок на территорию РФ культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством РФ), — сказано в публикации.

По данным следствия, в 2013 году между крымскими музеями и европейскими выставочными площадками были заключены контракты на экспонирование 565 музейных предметов в рамках выставки «Крым — Золотой остров в Черном море». Страховая стоимость коллекции оценивалась не менее чем в 117 млн рублей, при этом рыночная стоимость значительно выше, а некоторые артефакты не имеют аналогов.

После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года музеи и их коллекции перешли в российскую собственность. Однако по окончании выставки экспонаты не вернули, а в 2021 году апелляционный суд Амстердама постановил передать коллекцию Украине. В СКР это расценили как хищение и безвозмездное изъятие культурных ценностей в пользу иностранных лиц.

