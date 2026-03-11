Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 11:36

«Есть осколки, есть имена»: Захарова о замалчивании ударов по школе в Иране

Захарова: Запад игнорирует факт прицельных ударов по школе в Иране

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Запад игнорирует прицельные удары по школе в Иране, несмотря на то, что это являются фактом, заявила представитель МИД России Мария Захарова на II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» в ВШЭ. По ее словам, которые приводит РИА Новости, западные страны перешли черту, позволив себе полностью умолчать о случившемся.

Школа с детьми в Иране, которую разбомбили прицельно, — есть осколки, есть имена и фамилии этих детей, — но нет их на экране, несмотря на то, что это факт. Можно исказить данные, можно исказить смысл произошедшего, можно анализировать все, что угодно, но нельзя отворачиваться от этого факта. Теперь оказывается, что им (Западу. — NEWS.ru) можно даже это,указала дипломат.

Ранее администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сообщила конгрессменам, что Вашингтон наносил удары по иранскому городу Менаб. Именно там располагалась школа для девочек, в результате ударов по которой погибли более 170 человек.

