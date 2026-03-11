Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 12:48

Песков оценил перспективы новых переговоров по Украине

Песков: переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби будут продолжены

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Москва намерена продолжать переговорный процесс по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по словам представителя Кремля, конкретные даты и место следующего раунда пока не определены, передает РИА Новости.

Сейчас же могу сказать, что целом есть понимание, что переговорный процесс будет продолжен, но, опять же, конкретики пока нет, — указал он.

Отвечая на вопрос о возможной площадке для будущих встреч, Песков заметил, что Стамбул остается приемлемым вариантом для всех сторон, поэтому консультации вполне могли бы продолжиться там.

Ранее Песков заявил, что военная операция на Украине должна быть доведена до успешного завершения. По его словам, это позволит предотвратить атаки Киева на российские территории, подобные ракетному обстрелу Брянска.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что использовать ЕС в качестве площадки для переговоров достаточно проблемно. По его словам, это обусловлено давлением на участников. Дипломат отметил, что еврочиновники будут пытаться влиять на переговоры.

Дмитрий Песков
Россия
переговоры
Украина
Стамбул
