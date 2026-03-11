СБУ задержала 13 организаторов схем по уклонению от мобилизации

Служба безопасности Украины совместно с полицией пресекла деятельность масштабной сети, участники которой помогали военнообязанным мужчинам уклоняться от мобилизации. В ходе спецоперации по всей стране были задержаны 13 организаторов нелегальных схем, действовавших в Киеве и ряде других регионов.

За $5-16 тыс. (свыше 1 млн рублей — NEWS.ru) они предлагали военнообязанным избежать призыва с помощью поддельных документов или помогали бежать за границу, — рассказала пресс-служба СБУ.

Согласно материалам следствия, преступная группа использовала самые разнообразные методы для выполнения своих обязательств. В Киеве коррумпированные сотрудники военкоматов и воинских частей удаляли данные призывников из списков, тогда как в других регионах организаторы предлагали нелегальные маршруты через горные тропы, поддельные медицинские справки и фиктивную бронь от призыва.

В настоящее время всем задержанным уже предъявлены официальные обвинения по ряду тяжких статей, включая препятствование законной деятельности ВСУ и незаконную переправку лиц через границу. В случае признания вины организаторам схем грозит длительное тюремное заключение сроком до 10 лет с обязательной конфискацией имущества.

