Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 14:23

СБУ задержала 13 организаторов схем по уклонению от мобилизации

СБУ СБУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Служба безопасности Украины совместно с полицией пресекла деятельность масштабной сети, участники которой помогали военнообязанным мужчинам уклоняться от мобилизации. В ходе спецоперации по всей стране были задержаны 13 организаторов нелегальных схем, действовавших в Киеве и ряде других регионов.

За $5-16 тыс. (свыше 1 млн рублей — NEWS.ru) они предлагали военнообязанным избежать призыва с помощью поддельных документов или помогали бежать за границу, — рассказала пресс-служба СБУ.

Согласно материалам следствия, преступная группа использовала самые разнообразные методы для выполнения своих обязательств. В Киеве коррумпированные сотрудники военкоматов и воинских частей удаляли данные призывников из списков, тогда как в других регионах организаторы предлагали нелегальные маршруты через горные тропы, поддельные медицинские справки и фиктивную бронь от призыва.

В настоящее время всем задержанным уже предъявлены официальные обвинения по ряду тяжких статей, включая препятствование законной деятельности ВСУ и незаконную переправку лиц через границу. В случае признания вины организаторам схем грозит длительное тюремное заключение сроком до 10 лет с обязательной конфискацией имущества.

Ранее сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) мобилизовали сотрудника пиццерии прямо с его рабочего места. Попытка молодого человека сбежать из заведения не увенчалась успехом. Инцидент произошел в городе Луцке на Западной Украине.

Украина
мобилизация
призыв
взятки
уклонисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по космосу ответил, зачем России изучать Венеру
Ситуация в аэропорту Дубая 11 марта: рейсов в Россию больше не будет?
В Киеве сделали громкое признание после поражения Кременчугского НПЗ
Собянин рассказал о развитии московского производства лекарств для сердца
Стала известна схема удорожания проданной нефти из-за страха компаний
Мужчина 11 лет получал пенсию за умершую мать и ответил перед судом
Путин поздравил лыжника Голубкова с завоеванием золота на Паралимпиаде
В Москве приступили к подготовке гидроузлов к весеннему половодью
Спасенных в Нижегородской области лосят выпустят на волю
«Включая 60 кораблей»: Пентагон отчитался о поражении тысяч целей в Иране
ЮНЕСКО забила тревогу из-за урона объектам культурного наследия в Иране
Гордон назвала виновных в тяжелом состоянии онкобольной Лерчек
Иран ударил по двум судам в Ормузском проливе
Москвичи столкнулись с масштабным сбоем в работе Telegram
Экономист раскрыл, отразится ли повышение МРОТ на социальных пособиях
ВСУ убили иностранного волонтера в Курской области
В Госдуме развеяли популярный миф о VPN
Сборная Ирана по футболу официально отказалась от участия в ЧМ-2026
Москвичей призвали готовиться к театру по-старинке
В Госдуме отреагировали на запрет въезда участникам СВО в Литву
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.