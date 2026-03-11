Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 15:45

ЮНЕСКО забила тревогу из-за урона объектам культурного наследия в Иране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Специалисты ЮНЕСКО подтверждают, что уже несколько объектов культурного наследия в Иране получили повреждения во время атак Израиля и США, пишет газета The New York Times со ссылкой на заявление организации. В организации отметили, что крайне обеспокоены сложившейся ситуацией.

ЮНЕСКО крайне обеспокоена сообщениями о разрушениях, которые затрагивают объекты культурного наследия на Ближнем Востоке, особенно в Иране и соседних государствах, — говорится в сообщении.

Так, повреждения получили дворец Чехель-сотун и мечеть Джами в Исфахане, дворец Голестан в историческом центре Тегерана, а также объекты долины Хорремабад. Как отмечает газета, подобное вызывает «ярость, грусть и страх» среди жителей Ирана.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад игнорирует прицельные удары по школе в Иране, несмотря на то, что это является фактом. По ее словам, западные страны перешли черту, позволив себе полностью умолчать о случившемся в Менабе, где ракетному удару подверглась школа для девочек и погибли более 170 человек.

ЮНЕСКО
Иран
атаки
архитектура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Газпром» сообщил об атаке на станцию «Русская»
Самозанятых хотят защитить от работодателей-обманщиков
Захарова уличила главу Еврокомиссии в забывчивости из-за слов о газе из РФ
Офтальмолог рассказала о причинах близорукости у детей
Алиев раскрыл секрет долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией
Автоэксперт призвал водителей не спешить с переходом на летнюю резину
Блогеру-иноагенту Кацу вынесли заочный приговор
«Нашли тело»: поиски детей в Подмосковье 11 марта, новые подробности
«Впереди тяжелые времена»: сенатор о решении Молдавии выйти из СНГ
Покинул Россию? Куда пропал Владислав Сурков, комментарий Кремля
Военэксперт ответил, стоит ли бояться новых американских РЛС в арсенале ВСУ
«Когда я захочу»: Трамп заявил, что война с Ираном приближается к концу
«Цинковые гробы потоком полетят в США»: сенатор об Иране и базах РФ в Сирии
Для иноагента Каца запросили реальный срок
Европейская страна закрыла свое посольство в Тегеране
Слуцкая объяснила, зачем Петросян исполнила четверной прыжок на Олимпиаде
Захарова назвала военным преступлением нападение на судно Arctic Metagaz
В Госдуме предложили оказать поддержку санаториям с лечебными грязями
В ТПП предложили способ систематизировать данные по неналоговым платежам
Трампа уличили в усталости от войны на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.