ЮНЕСКО забила тревогу из-за урона объектам культурного наследия в Иране

Специалисты ЮНЕСКО подтверждают, что уже несколько объектов культурного наследия в Иране получили повреждения во время атак Израиля и США, пишет газета The New York Times со ссылкой на заявление организации. В организации отметили, что крайне обеспокоены сложившейся ситуацией.

ЮНЕСКО крайне обеспокоена сообщениями о разрушениях, которые затрагивают объекты культурного наследия на Ближнем Востоке, особенно в Иране и соседних государствах, — говорится в сообщении.

Так, повреждения получили дворец Чехель-сотун и мечеть Джами в Исфахане, дворец Голестан в историческом центре Тегерана, а также объекты долины Хорремабад. Как отмечает газета, подобное вызывает «ярость, грусть и страх» среди жителей Ирана.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад игнорирует прицельные удары по школе в Иране, несмотря на то, что это является фактом. По ее словам, западные страны перешли черту, позволив себе полностью умолчать о случившемся в Менабе, где ракетному удару подверглась школа для девочек и погибли более 170 человек.