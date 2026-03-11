Будущее «Краснодара», чемпионство, болезнь: куда пропал Сергей Галицкий

В фильме «Краснодар. Путь к чемпионству» основатель и президент клуба Сергей Галицкий сделал тревожное заявление. Какие подробности известны, каково будущее «Краснодара», какая болезнь у бизнесмена, куда пропал Галицкий?

Что Галицкий сказал о будущем «Краснодара», болезнь

В фильме, посвященном победе «Краснодара» в РПЛ в сезоне-2024/25, Галицкий признался, что не может участвовать в жизни клуба, как раньше. По словам бизнесмена, болезнь периодически не позволяла ему смотреть некоторые матчи в прямом эфире.

Тем не менее, подчеркнул Галицкий, команда больше не зависит от одного человека и сможет существовать без него.

«Нельзя сравнивать то, как я сейчас участвую, и то, как я участвовал лет пять назад, до моей болезни, до сложной ситуации в моей жизни. <...> Наши доходы, плюс те ресурсы, которые размещены в школе и клубе, позволят достаточно длительное время быть очень спокойными по финансам», — отметил бизнесмен.

Основатель «Краснодара» заверил, что болельщики могут быть спокойны следующие 10--15 лет, несмотря на то, «есть он или нет». Галицкий подчеркнул: для него было важно, чтобы клуб встал на ноги.

Впервые о болезни Галицкий рассказал осенью 2021 года. Он не стал называть диагноз. Он предупредил, что из-за состояния здоровья не сможет посещать матчи «Краснодара» в прежнем объеме. Позднее СМИ стали публиковать неподтвержденные сообщения, что бизнесмен борется с онкологией. В мае 2024-го внимание журналистов привлек внешний вид основателя «Краснодара»: они посчитали, что он сильно изменился.

Сергей Галицкий на трибуне во время матча 2-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Краснодар» (Краснодар) и ФК «Спартак» (Москва), 2022 год Фото: Виталий Тимкив /РИА Новости

Как Галицкий создал «Краснодар» и академию

Галицкий всю жизнь увлекается футболом. Сначала, с 2004 года, он был владельцем и президентом ФК «Авангард» из Лазаревского, который выступал в любительской лиге. Через четыре года бизнесмен основал «Краснодар».

Клуб дебютировал в РПЛ в 2011-м, а спустя четыре года «Краснодар» впервые стал чемпионом России. Также в активе команды — серебро сезона-2023/24 и три бронзовые награды (2014/15, 2018/19 и 2019/20).

«Краснодар» четырежды попадал в плей-офф Лиги Европы и дважды из них доходил до 1/8 финала, играл в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

Академия «Краснодара» открылась в 2010 году. Сегодня это одна из самых сильных школ в России, отмечают в футбольном сообществе. Она насчитывает по меньшей мере 38 филиалов, которые работают в Краснодаре, Краснодарском крае, на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии и Адыгее.

Чем еще занимается Галицкий, личная жизнь

В 1995 году Галицкий вместе с партнером Алексеем Богачевым зарегистрировал компанию «Тандер». Под этим брендом в 1998 году в Краснодаре заработал первый мелкооптовый магазин (Cash & Carry).

В 2000-м название сменилось на «Сеть магазинов Магнит», точки стали дискаунтерами. В 2003-м бизнесмен зарегистрировал юрлицо ОАО «Магнит», которому перешли 100% акций «Тандера». В 2006-м в ходе IPO на Лондонской бирже было реализовано 19% бумаг за $370 млн; у Галицкого остались 58% акций, у Богачева — 15%, топ-менеджменту перешли 8%.

Далее Галицкий снижал долю владения, в 2015-м компания провела вторичное размещение небольшого пакета акций, через два года Галицкий продал еще 7,5% акций. В феврале 2018-го группа ВТБ выкупила 29,1% акций «Магнита» за 138 млрд рублей — у Галицкого осталось 3% акций. После сделки Галицкий в письме к сотрудникам назвал ее «непростым решением».

Сергей Галицкий Фото: Рамиль Ситдиков /РИА Новости

В 2019-м Галицкий попал в топ-15 российских бизнесменов, изменивших представление о России по версии Forbes. Он занял вторую строчку после основателя инвестфонда DST Global и бывшего совладельца Mail.Ru Group Юрия Мильнера. В рейтинге богатейших миллиардеров 2023 года по версии Forbes Галицкий занял 37 место с состоянием $3,2 млрд; в 2025-м состояние не изменилось, считает журнал.

29 декабря 2025 года президент России Владимир Путин наградил Галицкого орденом Дружбы за «заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».

Дочь Галицкого Полина, родившаяся в 1995 году, в 2022 году поднялась на 14-е место в рейтинге Forbes богатейших наследников российских миллиардеров. Жена бизнесмена Виктория умерла от онкологического заболевания в Италии в июне 2023 года.

