В Минобороны раскрыли цель ударов по компрессорной станции «Русская» МО РФ: ударами по станции «Русская» Киев хотел остановить поставки газа в Европу

Украинские удары по компрессорной станции «Русская» имели целью остановку поставок газа европейским потребителям, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, расчеты средств ПВО и РЭБ предотвратили возможный ущерб объекту. Также, по данным МО, была отражена атака дронов на станцию «Береговая».

Ранее президент Владимир Путин пообещал, что правительству России будет дано поручение проработать вопрос переориентации газовой отрасли с поставок в Европу на более выгодные рынки. Он отметил, что пока такого решения нет, но «мысли» появились.

До этого сообщалось, что Европа в январе импортировала на 10,3% больше российского газа через «Турецкий поток». Всего было поставлено 1,73 млрд кубометров против 1,57 млрд годом ранее. Ежесуточные показатели оставались на уровне декабря прошлого года.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что чиновники Евросоюза, игнорируя позицию Венгрии и Словакии по вопросу поставок энергоресурсов из России, хотят полностью утопить ЕС. По ее словам, конфронтация с Россией евробюрократам оказалась важнее интересов стран — участниц объединения.