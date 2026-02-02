Европа в январе импортировала на 10,3% больше российского газа через «Турецкий поток», сообщает Reuters. Всего было поставлено 1,73 млрд кубометров против 1,57 млрд годом ранее. Ежесуточные показатели оставались на уровне декабря прошлого года.

Турция остается единственным транзитным маршрутом для российского газа в Европу после того, как Украина решила не продлевать пятилетнее соглашение о транзите с Москвой, срок действия которого истек в январе 2025 года, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что если Евросоюз введет запрет на российский газ, а затем рассорится с США, то окажется банкротом из-за энергетической зависимости. По мнению политика, Вашингтон может в любой момент резко поднять цены, поставив Европу в безвыходное положение, а Россия найдет альтернативных партнеров.

До этого политолог Ахмат Хасанов заявил, что полный отказ от российского газа ослабит позиции европейских производителей на мировом рынке. По его мнению, деструктивный курс Брюсселя продолжает подрывать экономическое положение жителей Евросоюза.