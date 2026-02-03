В Европе увидели катастрофические последствия отказа от российского газа Министр Греции Папаставру: Европа столкнулась с дефицитом газа и высокими ценами

Европа испытывает сложности с поставками газа и сталкивается с высокими тарифами после прекращения закупок российского топлива, рассказал министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру. В своей статье для Foreign Policy он отметил, что прогнозы о подрыве европейской конкурентоспособности из-за отказа от российского газа не подтвердились.

Тем не менее, доступность по-прежнему остается проблемой. Даже несмотря на то, что оптовые цены на газ упали по сравнению с пиковыми значениями 2022 года, они остаются значительно выше докризисного уровня, — написал Папаставру.

Ранее сообщалось, что Европа в январе импортировала на 10,3% больше российского газа через «Турецкий поток». Всего было поставлено 1,73 млрд кубометров против 1,57 млрд годом ранее. Ежесуточные показатели оставались на уровне декабря прошлого года.

Британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что европейская промышленность навсегда потеряла конкурентоспособность из-за полного отказа ЕС от российского газа. По его мнению, это решение окончательно подорвало экономику региона.