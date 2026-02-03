Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 17:05

В Европе увидели катастрофические последствия отказа от российского газа

Министр Греции Папаставру: Европа столкнулась с дефицитом газа и высокими ценами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Европа испытывает сложности с поставками газа и сталкивается с высокими тарифами после прекращения закупок российского топлива, рассказал министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру. В своей статье для Foreign Policy он отметил, что прогнозы о подрыве европейской конкурентоспособности из-за отказа от российского газа не подтвердились.

Тем не менее, доступность по-прежнему остается проблемой. Даже несмотря на то, что оптовые цены на газ упали по сравнению с пиковыми значениями 2022 года, они остаются значительно выше докризисного уровня, — написал Папаставру.

Ранее сообщалось, что Европа в январе импортировала на 10,3% больше российского газа через «Турецкий поток». Всего было поставлено 1,73 млрд кубометров против 1,57 млрд годом ранее. Ежесуточные показатели оставались на уровне декабря прошлого года.

Британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что европейская промышленность навсегда потеряла конкурентоспособность из-за полного отказа ЕС от российского газа. По его мнению, это решение окончательно подорвало экономику региона.

Европа
Греция
российский газ
финансы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Имя одного из немецких канцлеров сыграло особую роль в файлах Эпштейна
Помощник Путина оценил ситуацию в мировом спортивном сообществе для россиян
«Не хватает пастухов»: Баринов оценил нового капитана в «Локомотиве»
«Один в один»: в Госдуме рассказали, кто повторяет путь Зеленского
Киркоров подхватил традицию уехавшей из России Пугачевой
В России появится онлайн-архив документов времен ВОВ
В судебных передрягах футболиста Сафонова поставлена точка
Ученик колледжа порезал ножом преподавательницу после нескольких замечаний
«Победа» использовала зауженные калибраторы в аэропорту Внуково
Скандал в Сергиеве Посаде с коррупцией в администрации получил продолжение
В Госдуме рассказали, что делать при некачественном предоставлении ЖКУ
Россиянку госпитализировали на Бали после укуса «комара»
Тело вмерзло в лед: что нового известно об убийстве мальчика в Петербурге
Военэксперт ответил, для каких целей ВСУ используют новейшие дроны «Жук»
Врачи провели уникальную операцию благодаря выбравшему эвтаназию донору
«Ситуация крайне сложная»: ВСУ готовят вторжение в Белгородскую область?
Отец два года «воспитывал» детей электрошокером и оказался за решеткой
Мужчина годами убеждал падчериц в неизлечимых болезнях
Россиянка вывела ребенка на мороз без верхней одежды и попала на видео
Эпштейн был покровителем Пугачевой? Что известно, какая между ними связь
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.