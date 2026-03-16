16 марта 2026 в 13:15

Суд в Баку приговорил француза Райана к 10 годам тюрьмы за шпионаж

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил гражданина Франции Мартина Райана к 10 годам лишения свободы по уголовному делу о шпионаже, сообщает Report.az. Еще один подсудимый — гражданин Азербайджана Азад Мамедли — получил 12 лет по статье о госизмене. Мужчины будут отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима.

После отбытия наказания Райана выдворят за пределы Азербайджанской Республики. Согласно обвинительному акту, француз собирал информацию в том числе о производстве вооружения и боеприпасов в Азербайджане, комплектовании армии республики во время второй карабахской войны.

Кроме того, Райана интересовала информация о действующих в стране иностранных компаниях, возможностях для нелегальных финансовых транзакций и военных связях Баку с рядом государств, включая Турцию, Иран, Пакистан, Китай и Великобританию. Установлено, что мужчина действовал по поручению сотрудников французской разведки DGSE, которые были объявлены персонами нон грата и высланы из Баку.

Ранее в Баку задержали восемь граждан Азербайджана за работу в интересах КСИР. Как уточнили в азербайджанской Службе госбезопасности, мужчины получали взрывные устройства и выполняли поручения, связанные с подготовкой покушений.

суды
Азербайджан
Франция
приговоры
шпионаж
