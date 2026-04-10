Россиянам рассказали, чем может обернуться курение на балконе

Курение на собственном балконе может обернуться не только штрафом, но и реальным тюремным сроком, если такие действия причинят существенный ущерб соседям или создадут угрозу пожара, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, ответственность неизбежно наступает, как только сигаретный дым начинает мешать соседям.

На практике прямого запрета курить на собственном балконе вы, скорее всего, не найдете, ведь речь идет о частной территории. Однако ответственность вполне может наступить, если из-за дыма или окурков пострадают окружающие либо возникнет угроза возгорания. Если горячий пепел с сигареты попал на чужой балкон и это причинило ущерб вещам соседа, он может по решению суда взыскать с вас компенсацию. Против виновника могут применить статью 168 УК РФ. В таком случае сумма ущерба должна превышать 250 тыс. рублей. Виновнику будет грозить не только штраф, но и обязательные работы или даже лишение свободы на срок до одного года, — сказал Бондарь.

Эксперт отметил, что отдельная ситуация касается общих балконов в подъездах, где за курение предусмотрен административный штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей согласно КоАП РФ. Он добавил, что если граждане стали потерпевшей стороной, то есть смысл фиксировать каждый случай на камеру, записывать даты и сообщать об этом участковому, а затем обращаться в суд.

Ранее председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин сообщил, что неправильное размещение мангала на даче может обернуться штрафом от 5 тыс. рублей. По его словам, в условиях особого противопожарного режима сумма вырастает до 10–20 тыс. рублей.