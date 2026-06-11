Стало известно о планах российских дипломатов по делу Обрезко

Российские дипломаты планируют в ближайшее время посетить гражданина РФ Дениса Обрезко, который находится под стражей в США, сообщил ТАСС генеральный консул России в Нью-Йорке Алексей Марков. По его словам, российская сторона находится в контакте с защитой и родственниками задержанного.

9 июня по линии отделения Федерального бюро расследований в Бостоне генеральное консульство России в Нью-Йорке было официально уведомлено о взятии Дениса Обрезко под стражу. Поддерживаем постоянную связь с адвокатом и родственниками задержанного, планируя посетить его в тюрьме в ближайшее время. Будем добиваться соблюдения прав и законных интересов соотечественника в полном объеме, — сказал Марков.

Ранее генконсул заявил: США проигнорировали действующие механизмы двустороннего правового сотрудничества по уголовным делам. Произошедшее, по мнению российской стороны, требует учитывать возможные риски при планировании зарубежных поездок, отметил он. Марков также заявил, что наличие интереса со стороны американских властей может создавать дополнительные угрозы для граждан РФ за пределами страны.