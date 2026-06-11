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11 июня 2026 в 22:33

Число жертв вспышки Эболы в ДР Конго достигло 136

Число подтвержденных случаев лихорадки Эбола в ДР Конго выросло до 676

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Число подтвержденных случаев лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго выросло до 676, количество жертв составляет 136 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны. Данные приведены по состоянию на среду, 10 июня.

Эпицентром вспышки, которая началась 15 мая, является провинция Итури на востоке страны. Случаи заболевания также зафиксированы в провинциях Северное Киву и Южное Киву, значительные территории которых находятся под контролем повстанцев.

На фоне вспышки медицинские работники ДР Конго объявили общенациональную бессрочную забастовку. Врачи просят повышения зарплат и улучшения условий труда. Правительство пока не ответило на требования.

Ситуацию осложняет острая нехватка реактивов в трех ведущих лабораториях страны, что ставит под угрозу программу по сдерживанию инфекции. По последним данным, медикам удается отслеживать только 61% контактов инфицированных, тогда как Всемирная организация здравоохранения требует показателя в 95%.

Ранее глава европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявлял, что риск распространения лихорадки Эбола в Европе остается низким. По его словам, ни в одной из стран — хозяек чемпионата мира по футболу не зафиксировано случаев заболевания, поэтому оснований для изменения планов у болельщиков нет.

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Число жертв вспышки Эболы в ДР Конго достигло 136
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