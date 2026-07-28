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28 июля 2026 в 15:35

Зафиксирована самая быстрорастущая вспышка Эболы за всю историю

Sun: вспышка Эболы в Конго стала самой быстрорастущей в истории

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго стала самой быстрораспространяющейся в истории, пишет The Sun. По информации источника, число погибших уже превысило 1400 человек. Власти тем временем сообщили, что спустя 10 недель после объявления о вспышке 15 мая число подтвержденных случаев превысило 3200.

По состоянию на 6 июля число погибших достигло 1405 человек. Для сравнения: во время эпидемии 2013–2016 годов, когда умерло более 11 тыс. человек, отметка в 1000 смертей была достигнута за восемь месяцев, тогда как при нынешней вспышке — почти за 10 недель.

Эта вспышка стала 17-й в ДР Конго, но лишь третьей, вызванной штаммом Бундибуджо, для которого не существует одобренной вакцины или лечения. По данным ВОЗ, истинные масштабы вспышки могут быть в два-четыре раза выше официальных. Власти предупредили, что 80% новых случаев возникли вне известных цепочек передачи, что свидетельствует о более быстром распространении, чем могут отследить органы здравоохранения.

Ранее сообщалось, что жители Конго толпой атаковали больницу, заполненную инфицированными вирусом Эбола пациентами. Медперсонал и больные были вынуждены бежать из учреждения.

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