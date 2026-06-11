В ВОЗ раскрыли реальные риски распространения Эболы по Европе ВОЗ: риск распространения лихорадки Эбола по Европе остается на низком уровне

Риск распространения лихорадки Эбола по Европе остается низким, поэтому нет оснований менять планы болельщикам, собирающимся на чемпионат мира по футболу в Канаде, Мексике и США, говорится в заявлении главы европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге. По его словам, ни в одной из стран — хозяек турнира пока не зафиксировано ни одного случая заболевания, передает ТАСС.

Ни в одной из принимающих стран, ни в европейском регионе в настоящее время не зарегистрировано случаев заболевания лихорадкой Эбола. Общий риск остается низким, — подчеркнул Клюге.

Клюге напомнил, что основные очаги болезни находятся в отдаленных районах Демократической Республики Конго, где перед вылетом пассажиров тщательно проверяют. ВОЗ призывает болельщиков путешествовать в обычном режиме, соблюдать базовые меры предосторожности и не вводить ограничения на международные поездки.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения подтвердили 550 случаев заражения лихорадкой Эбола в Конго. Заболел 101 человек, передает пресс-служба ВОЗ. Представитель ВОЗ отметил, что вспышка по-прежнему сосредоточена в провинции Итури.