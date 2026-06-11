Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 14:15

В ВОЗ раскрыли реальные риски распространения Эболы по Европе

ВОЗ: риск распространения лихорадки Эбола по Европе остается на низком уровне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Риск распространения лихорадки Эбола по Европе остается низким, поэтому нет оснований менять планы болельщикам, собирающимся на чемпионат мира по футболу в Канаде, Мексике и США, говорится в заявлении главы европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге. По его словам, ни в одной из стран — хозяек турнира пока не зафиксировано ни одного случая заболевания, передает ТАСС.

Ни в одной из принимающих стран, ни в европейском регионе в настоящее время не зарегистрировано случаев заболевания лихорадкой Эбола. Общий риск остается низким, — подчеркнул Клюге.

Клюге напомнил, что основные очаги болезни находятся в отдаленных районах Демократической Республики Конго, где перед вылетом пассажиров тщательно проверяют. ВОЗ призывает болельщиков путешествовать в обычном режиме, соблюдать базовые меры предосторожности и не вводить ограничения на международные поездки.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения подтвердили 550 случаев заражения лихорадкой Эбола в Конго. Заболел 101 человек, передает пресс-служба ВОЗ. Представитель ВОЗ отметил, что вспышка по-прежнему сосредоточена в провинции Итури.

Мир
Европа
Эбола
эпидемии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленского не ждут в Польше на конференции из-за скандала с УПА
Объекты ТЭК России защитили новыми антидроновыми системами
ЕС запретил Киеву тратить деньги с транша без разрешения
Захарова строками Пушкина урезонила европейских послов
Губерниев раскрыл, что изменится для России с назначением нового главы FIS
В Госдуме назвали способы заставить Украину и Запад ускорить переговоры
ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью более 30 дронов
Пенсионер из Сибири предстанет перед судом за убийство 14-летней давности
Десятки пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона
В Новосибирске потушили открытое горение на складе площадью 1,7 тыс. кв. м
Стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Чурсиной
Экс-футболист «Зенита» призвал Тюкавина не переходить в команду
Похитителя маленькой девочки в Югре отправили в СИЗО
ЕС готовит подлянку для граждан России, Белоруссии и Ирана
Росстандарт утвердил ГОСТ на детские игрушки с ИИ
В Госдуме ответили, могут ли разблокировать Telegram в России
Новая «Легенда» АвтоВАЗа: как изменилась Lada Niva — что уже не раздражает
Появились новые подробности об ударе по Музею обороны Севастополя
Прокуратура Киева подтвердила обыски у фигуранта дела Миндича
Троих несовершеннолетних мотоциклистов задержали в Бурятии в ходе рейда
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.