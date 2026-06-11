Правительство сообщило об изменениях в работе салона МАКС-2026

Международный авиационно-космический салон МАКС-2026 отменен, а выставка «Гидроавиасалон» перенесена на 2027 год, следует из распоряжения правительства. «Гидроавиасалон-2027» состоится в сентябре в Геленджике.

В перечне международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2026 году, утвержденном указанным распоряжением, позиции, касающиеся Международного авиационно-космического салона МАКС-2026 и Международной выставки и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2026», исключить, — говорится в документе.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил подготовить поправки, которые закрепят лимит доходов для уплаты НДС на уровне 20 млн рублей. Речь шла о компаниях, применяющих упрощенную систему налогообложения.

До этого министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что экономике России будет сложно расти без новых источников на рынке труда. Так он ответил на вопрос об исчерпании резервов для роста экономики. По словам Решетникова, этот фактор ставит под вопрос устойчивое развитие.