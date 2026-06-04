Названо условие, без которого экономике России будет сложно расти Решетников: экономике РФ будет сложно расти без новых источников на рынке труда

Экономике России будет сложно расти без новых источников на рынке труда, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» на ПМЭФ. Так он ответил на вопрос об исчерпании резервов для роста экономики, передает корреспондент NEWS.ru.

Речь идет о рынках труда <…>. Если мы на него посмотрим, то мы в целом понимаем, что где-то надо найти трудовые ресурсы. Нам расти будет сложно, за рамками, скажем так, тех усилий, которые мы еще дополнительно принимаем по производительности, но и там тоже требуются дополнительные меры, — признал Решетников.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия в скором времени полностью погасит свой внешний долг. По его словам, страна достигла финансового суверенитета. Также глава Минфина напомнил, что некоторые страны до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда, мирового банка.

До этого главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке принесет российскому бюджету сверхдоходы. По его словам, дополнительные денежные вливания в госказну составят свыше 2 трлн рублей.