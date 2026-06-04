Экономист оценил доходы России из-за роста цен на нефть

Рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке принесет российскому бюджету сверхдоходы, такое мнение в интервью NEWS.ru высказал главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. По его словам, дополнительные денежные вливания в госказну составят свыше 2 трлн рублей. Однако это не подарок судьбы, а передышка перед серьезным испытанием, подчеркнул эксперт.

Краткосрочный эффект от всех этих событий даст существенные доходы в бюджет, по разным оценкам, от двух до двух с лишним триллионов рублей. Это зависит от продолжительности конфликта. <...> Наш теперешний выигрыш краткосрочный: когда поставки нефти возобновятся, цена на сырье вновь снизится. Это будет серьезным испытанием для России, — сказал Клепач.

По его словам, реальный рост доходов бюджета сдерживается из-за дисконта на российскую нефть (около $20 за баррель Urals), логистических проблем и ударов ВСУ по НПЗ. Кроме того, эксперт напомнил, что Индия начала сокращать закупки нефти РФ еще в 2024 году. Долгосрочные последствия конфликта на Ближнем Востоке для мира — торможение экономик стран ЕС, Индии и стран Юго-Восточной Азии, а также скачок цен на продовольствие из-за дефицита удобрений, заключил Клепач.

Ранее европейские дипломаты рассказали, что полный запрет на импорт российской нефти и ограничения на морские перевозки, скорее всего, не войдут в 21-й пакет санкций Евросоюза. Основное внимание при подготовке новых мер уделяется корректировке механизма потолка цен на сырье.