ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 08:45

Экономист оценил доходы России из-за роста цен на нефть

Экономист Клепач: Россия заработает на иранском кризисе 2 трлн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке принесет российскому бюджету сверхдоходы, такое мнение в интервью NEWS.ru высказал главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. По его словам, дополнительные денежные вливания в госказну составят свыше 2 трлн рублей. Однако это не подарок судьбы, а передышка перед серьезным испытанием, подчеркнул эксперт.

Краткосрочный эффект от всех этих событий даст существенные доходы в бюджет, по разным оценкам, от двух до двух с лишним триллионов рублей. Это зависит от продолжительности конфликта. <...> Наш теперешний выигрыш краткосрочный: когда поставки нефти возобновятся, цена на сырье вновь снизится. Это будет серьезным испытанием для России, — сказал Клепач.

По его словам, реальный рост доходов бюджета сдерживается из-за дисконта на российскую нефть (около $20 за баррель Urals), логистических проблем и ударов ВСУ по НПЗ. Кроме того, эксперт напомнил, что Индия начала сокращать закупки нефти РФ еще в 2024 году. Долгосрочные последствия конфликта на Ближнем Востоке для мира — торможение экономик стран ЕС, Индии и стран Юго-Восточной Азии, а также скачок цен на продовольствие из-за дефицита удобрений, заключил Клепач.

Ранее европейские дипломаты рассказали, что полный запрет на импорт российской нефти и ограничения на морские перевозки, скорее всего, не войдут в 21-й пакет санкций Евросоюза. Основное внимание при подготовке новых мер уделяется корректировке механизма потолка цен на сырье.

Экономика
Россия
ВЭБ
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МАГАТЭ рассказали о «сильной атаке» Запорожской ТЭЦ
Синхронист Мальцев объяснил, почему взял паузу в спортивной карьере
Терапевт предупредила о смертельной опасности злоупотребления водой
Токаев объяснил истоки президентской власти в Казахстане
В России напомнили о важных льготах для детей участников СВО
В МИД России раскрыли, почему Европа не фигурирует в переговорах по Украине
Экс-сенатор США рассказал, как Трамп относится к Путину
Суд признал законным арест скандального адвоката Карабанова
Энергодар погрузился во тьму после ударов ВСУ
Новый российский седан с отделкой из дерева и кожи наппа показали на ПМЭФ
МИД России обвинил Киев в геноциде курян
Почему не работает Telegram сегодня, 4 июня: замедление, когда заблокируют
«Слушать и учиться»: глава делегации США назвал причину поездки на ПМЭФ
Сафонов вошел в десятку самых дорогих вратарей мира
В России придумали, как сократить число нелегальных детских лагерей
МИД России анонсировал зарубежную поездку Лаврова
ВСУ обстреливают город в Запорожской области
Мадьяр признал тотальную зависимость Венгрии от России
Шадаев раскрыл, сколько россиян были отключены Apple от МАКСа
Житель Кузбасса угнал автомобиль, чтобы вернуться домой
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.