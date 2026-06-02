На Западе раскрыли, введет ли ЕС полный запрет на российскую нефть Politico: ЕС вряд ли включит в санкции полный запрет на российскую нефть

Полный запрет на импорт российской нефти и ограничения на морские перевозки вряд ли войдут в 21-й пакет санкций ЕС, сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Основное внимание при подготовке новых мер уделяется корректировке механизма потолка цен на нефть.

Страны Евросоюза обсуждают возможность сохранения текущего уровня ценового лимита, отмечается в материале. Предложения о полном эмбарго и запрете морских услуг пока не набрали достаточной поддержки и, вероятно, не будут приняты, считают эксперты.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что ЕС в вопросе антироссийских нефтяных санкций ведет себя как гоголевская унтер-офицерская вдова, высекшая сама себя. Санкции, перефразируя известную поговорку, приходят и уходят, а европейская потребность в российской нефти остается навсегда, отметил парламентарий.

Кроме того, как сообщили информированные источники, Евросоюз прорабатывает включение в 21-й пакет санкций примерно 20 танкеров, включая суда, транспортирующие сжиженный природный газ. Официально новые ограничения планируется представить в начале июня после доработки.