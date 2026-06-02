ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 09:11

Присяжные оправдали владельца магазина, который стрелял в ребенка

В США присяжные оправдали владельца магазина, выстрелившего в спину ребенку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Южной Каролине суд присяжных оправдал владельца магазина, которого обвиняли в убийстве 14-летнего подростка, сообщает CBS News. Преступление произошло в 2023 году: 61-летний Чикей Рик Чоу выстрелил в спину Сайрусу Кармак-Белтону, когда тот убегал от торговой точки. Сам обвиняемый заявлял, что открыл огонь, защищая своего сына.

После оглашения вердикта в зале суда родственники погибшего рыдали и кричали от отчаяния. Чоу, напротив, не проявил эмоций. Прокуроры настаивали, что мужчина преследовал мальчика более ста метров из-за подозрения в краже четырех бутылок воды. Защита же заявила, что отец стрелял, так как его сыну угрожала опасность: якобы подросток направил на него пистолет.

Адвокат убеждал присяжных, что речь идет о вынужденной защите ребенка, а не о самосуде над предполагаемым вором. Прокуроры не отрицали, что у убитого нашли полуавтоматический пистолет, но подчеркнули: оружие выпало во время бегства и никакой угрозы не было. Многие очевидцы также заявили следствию, что не видели пистолета в руках убегавшего мальчика.

Ранее в Серпухове была арестована женщина, подозреваемая в убийстве новорожденного ребенка. Тело девочки с колото-резаными ранами нашли за площадкой для контейнеров с бытовыми отходами. Суд заключил женщину под стражу до 21 июня.

США
убийства
суды
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Московский аэропорт ввел ограничения на полеты
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке из-за приказа командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.