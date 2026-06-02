Присяжные оправдали владельца магазина, который стрелял в ребенка

В Южной Каролине суд присяжных оправдал владельца магазина, которого обвиняли в убийстве 14-летнего подростка, сообщает CBS News. Преступление произошло в 2023 году: 61-летний Чикей Рик Чоу выстрелил в спину Сайрусу Кармак-Белтону, когда тот убегал от торговой точки. Сам обвиняемый заявлял, что открыл огонь, защищая своего сына.

После оглашения вердикта в зале суда родственники погибшего рыдали и кричали от отчаяния. Чоу, напротив, не проявил эмоций. Прокуроры настаивали, что мужчина преследовал мальчика более ста метров из-за подозрения в краже четырех бутылок воды. Защита же заявила, что отец стрелял, так как его сыну угрожала опасность: якобы подросток направил на него пистолет.

Адвокат убеждал присяжных, что речь идет о вынужденной защите ребенка, а не о самосуде над предполагаемым вором. Прокуроры не отрицали, что у убитого нашли полуавтоматический пистолет, но подчеркнули: оружие выпало во время бегства и никакой угрозы не было. Многие очевидцы также заявили следствию, что не видели пистолета в руках убегавшего мальчика.

