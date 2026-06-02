Овчинский: в рамках «Московских кварталов» возвели новый дом

В Северо-Восточном округе Москвы возвели жилой дом в рамках проекта «Московские кварталы», сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Общая площадь новостройки составила более 8,8 тыс. квадратных метров.

Завершено строительство дома по проекту «Московские кварталы» в Бабушкинском районе. Дом возведен по монолитной технологии, оснащен современными инженерными сетями и обладает высоким классом энергоэффективности. В нем 88 квартир жилой площадью более пяти тысяч квадратных метров. На первых этажах спроектированы нежилые коммерческие помещения, где могут открыться магазины, кофейни, салоны красоты и другие объекты инфраструктуры. Все коммуникации располагаются на техническом подземном этаже, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Дом расположен по адресу: улица Летчика Бабушкина, дом 29, корпус 5. Рядом находятся школа, детский сад, городская библиотека, а также сквер, торговый центр, различные объекты социально-бытовой инфраструктуры и станция метро «Бабушкинская».

Придомовая территория благоустроена в соответствии с концепцией безопасного двора без машин: парковка и проезжие части не пересекаются с зонами отдыха и прогулок. Во дворе оборудованы детская игровая площадка, удобные тротуары и уличное освещение.

В местах общего пользования разработана безбарьерная среда: пол находится на одном уровне с улицей. Холлы просторные и светлые, с витражным остеклением. Для удобства жителей с детьми организованы зоны хранения велосипедов и колясок.

Экстерьер выполнен в сдержанном современном стиле. В отделке использовалась система вентилируемого фасада с облицовкой фиброцементными плитами. Цветовая гамма основывается на сложных серых тонах, но декоративные элементы придают зданию легкость. Новостройка гармонично вписывается в архитектурный облик района.

Городской проект «Московские кварталы» был запущен в конце мая 2025 года. Это комфортные квартиры для продажи в современных жилых комплексах, которые возводятся одновременно с созданием качественной городской инфраструктуры. Город контролирует все этапы, вплоть до передачи под заселение. Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее Овчинский заявил, что в Восточном Измайлово идет строительство жилого дома по программе реновации. Его общая площадь превысит 40 тыс. квадратных метров. Новостройка появится по адресу: Сиреневый бульвар, земельный участок 70/1.