Овчинский: на Сиреневом бульваре появится дом по реновации

В Восточном Измайлово идет строительство жилого дома по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Его общая площадь превысит 40 тыс. квадратных метров. Новостройка появится по адресу: Сиреневый бульвар, земельный участок 70/1. На этом месте находились два дома старого жилого фонда, которые в рамках реновации расселили и снесли.

Восток столицы — лидер по количеству включенных в программу реновации старых домов. Сейчас на Сиреневом бульваре возводим еще один новый дом на 406 квартир, жилая площадь здания составит свыше 24 тыс. квадратных метров. Шесть квартир спроектированы для маломобильных граждан, а в помещениях общего пользования — вестибюлях, коридорах и лифтовых холлах — предусмотрена безбарьерная среда. По проекту в доме будет два жилых корпуса. Сейчас ведутся монолитные работы на уровне 10-го этажа, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Дом будет находиться напротив входа в Измайловский парк, в соседнем здании расположена школа, а в паре минут ходьбы — остановки общественного транспорта. До всех объектов социально-бытовой инфраструктуры можно добраться пешком по тихим улицам и дворам.

Придомовую территорию комплексно благоустроят: на ней расположатся детская и две спортивные площадки, места для отдыха и зеленые зоны. Безопасность и комфорт обеспечат фонари и камеры видеонаблюдения. В рамках концепции двора без машин для автомобилей организуют отдельную парковочную зону.

Жилой комплекс спроектирован с заботой о комфорте. На первых этажах будут удобные входы без ступеней и порогов, просторные светлые холлы, колясочная и комната консьержа. Подъезды будут оборудованы современными лифтами и дверьми с доводчиками, а также противопожарными системами. В доме организуют нежилые пространства для объектов инфраструктуры. В них смогут открыться магазины, кофейни, детские центры и другие полезные для жителей места. Коммерческие помещения займут одноэтажную пристройку площадью почти 500 квадратных метров.

Здание возводится по монолитной технологии. Фасады симметричных башен корпусов будут выполнены в натуральных бежевых и коричневых цветах, за счет чего дом органично впишется в архитектурное и природное окружение района.

С начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали почти 85 тыс. московских семей. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее Овчинский рассказал, что департамент градостроительной политики города Москвы и компания «Дом.РФ» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках цифровизации строительной отрасли. Совместные усилия будут направлены на внедрение ИИ и развитие технологий информационного моделирования.