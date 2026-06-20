Назван регион РФ с самой высокой пенсией за май

Назван регион РФ с самой высокой пенсией за май РИА Новости: Чукотка стала регионом с самой высокой средней пенсией в мае

Самый высокий средний размер пенсионного обеспечения в мае 2026 года зафиксирован в Чукотском автономном округе, передает РИА Новости данные Соцфонда. Средняя пенсия в регионе составила 42,3 тыс. рублей.

На втором месте оказался Ненецкий автономный округ. Там средний размер пенсионного обеспечения достиг 38,9 тыс. рублей.

Третью строчку занял Камчатский край с показателем 37,7 тыс. рублей. В пятерку лидеров также вошла Магаданская область. Средний размер пенсионного обеспечения в регионе составил 37,5 тыс. рублей. Замыкает первую пятерку Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Там пенсионеры в среднем получали 37,1 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в мае текущего года составил свыше 25,3 тыс. рублей. За год сумма выросла примерно на две тысячи рублей.

До этого сообщалось, что почти 600 тыс. пенсионеров и граждан предпенсионного возраста получили единовременную выплату пенсионных накоплений в 2025 году. С начала года было назначено 719,7 тыс. выплат пенсионных накоплений, из этого числа 592,6 тыс. пришлись на единовременные выплаты.