Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 05:41

Названо число россиян, получивших выплату пенсионных накоплений

Соцфонд: почти 600 тыс. россиян получили выплату пенсионных накоплений

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Почти 600 тыс. пенсионеров и граждан предпенсионного возраста получили единовременную выплату пенсионных накоплений в 2025 году, передают РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда. С начала года было назначено 719,7 тыс. выплат пенсионных накоплений, из этого числа 592,6 тыс. пришлись на единовременные выплаты.

Пенсионные накопления в России могут выплачиваться в нескольких формах. Граждане могут оформить накопительную пенсию, получить средства единовременно или выбрать срочную пенсионную выплату.

В ведомстве отмечают, что форма получения средств зависит от соблюдения условий, установленных законодательством для каждого варианта. Право на получение пенсионных накоплений возникает у женщин с 55 лет и у мужчин с 60 лет.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в организацию, где размещены пенсионные накопления. Это может быть Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд.

Ранее адвокат Станислав Вершинин рассказал, что пенсионеры могут вернуть налоговый вычет за расходы на санаторно-курортное лечение. Он уточнил, что претендовать на получение части уплаченного НДФЛ можно в случае, если отдых проходил в учреждении с медицинской лицензией.

Общество
Россия
соцфонды
пенсии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
После взрыва в жилом доме Новосибирска спасли четырех человек
Стоимость золота обновила минимум с 12 июня 2026 года
Нутрициолог объяснила, почему нельзя садиться на диеты после отпуска
Два человека пострадали после взрыва газа в Новосибирске
Мошенники начали предлагать выпускникам исправить результаты ЕГЭ
Раскрыто, как не потерять деньги из-за разнотона материала при ремонте
Контакты ЕС с Россией вызвали недовольство ряда стран Европы
Огнемет «Солнцепек» уничтожил цели ВСУ одним ударом в Сумской области
Операторы дронов ВС РФ помогли взять важный опорный пункт ВСУ
Нутрициолог дала советы мамам, чьи дети плохо едят в отпуске или отелях
Две волны повышения: как будут индексировать пенсии, кого коснется
Молодоженам в России хотят сделать необычный подарок от государства
«Солнцепек» разнес объекты ВСУ под Сумами: успехи ВС РФ к утру 19 июня
В Вашингтоне раскрыли, что может произойти на ядерных объектах Ирана
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 июня
Названо число россиян, получивших выплату пенсионных накоплений
Инициатива Каллас по ветеранам СВО встретила новые препятствия
На таможне пресекли необычную попытку вывоза частей краснокнижных животных
Трамп высказался об итогах соглашения США и Ирана
Эксперт разъяснила правила досрочной пенсии для артистов балета
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Посадите в июне — все лето клумба в небесно-голубых пушистых шариках. Многолетник-долгоцветка для ярких бордюров
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в небесно-голубых пушистых шариках. Многолетник-долгоцветка для ярких бордюров

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.