Названо число россиян, получивших выплату пенсионных накоплений

Почти 600 тыс. пенсионеров и граждан предпенсионного возраста получили единовременную выплату пенсионных накоплений в 2025 году, передают РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда. С начала года было назначено 719,7 тыс. выплат пенсионных накоплений, из этого числа 592,6 тыс. пришлись на единовременные выплаты.

Пенсионные накопления в России могут выплачиваться в нескольких формах. Граждане могут оформить накопительную пенсию, получить средства единовременно или выбрать срочную пенсионную выплату.

В ведомстве отмечают, что форма получения средств зависит от соблюдения условий, установленных законодательством для каждого варианта. Право на получение пенсионных накоплений возникает у женщин с 55 лет и у мужчин с 60 лет.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в организацию, где размещены пенсионные накопления. Это может быть Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд.

Ранее адвокат Станислав Вершинин рассказал, что пенсионеры могут вернуть налоговый вычет за расходы на санаторно-курортное лечение. Он уточнил, что претендовать на получение части уплаченного НДФЛ можно в случае, если отдых проходил в учреждении с медицинской лицензией.