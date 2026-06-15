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15 июня 2026 в 15:46

Адвокат напомнил о непопулярных льготах для пенсионеров

Адвокат Вершинин: пенсионеры могут вернуть налоговый вычет за отдых в санатории

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Пенсионеры могут вернуть налоговый вычет за расходы на санаторно-курортное лечение, напомнил в беседе с «Вечерней Москвой» адвокат Станислав Вершинин. Он уточнил, что претендовать на получение части уплаченного НДФЛ можно в случае, если отдых проходил в учреждении с медицинской лицензией.

Налоговый вычет на лечение положен не только самому человеку, но и его супругу, родителям и детям — при выполнении ряда условий, отметил Вершинин. Понадобятся договор с санаторием, документы об оплате и справка об услугах. Декларацию можно подать в течение трех лет после года оплаты. Особенно это касается работающих пенсионеров и недавно вышедших на пенсию граждан, которые ранее уплачивали НДФЛ.

Кроме того, пожилые собственники жилья могут получить компенсацию за взносы на капитальный ремонт. С 70 лет возмещается 50% расходов, а с 80 лет — 100%. Обычно такая льгота доступна одиноко проживающим неработающим пенсионерам или семьям, в которых все члены не работают и являются пенсионерами. Если с пенсионером зарегистрированы работающие родственники, право на компенсацию, как правило, теряется.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что страховую пенсию необходимо назначать в беззаявительном порядке. Как отметил парламентарий, многие граждане не знали, что для назначения выплат необходимо подать заявление.

Общество
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налоги
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