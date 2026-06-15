В Госдуме предложили изменить условия назначения страховой пенсии

Страховую пенсию необходимо назначать в беззаявительном порядке, рассказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Как отметил парламентарий, многие граждане не знали, что для назначения выплат необходимо подать заявление.

В итоге люди теряют деньги, которые им причитаются по закону. Новый подход предполагает, что Социальный фонд будет назначать страховую пенсию по старости автоматически, как только у гражданина возникнет на нее право. Без его заявления, — рассказал Чаплин.

Депутат подчеркнул, что информация о возрасте, стаже и пенсионных баллах уже есть в цифровых системах социального фонда. По его словам, беззаявительное назначение уже работает для некоторых категорий пенсионеров.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что две пенсии в России могут получать граждане, имеющие право на выплату по разным основаниям одновременно. Это касается, в частности, военнослужащих, участников боевых действий, чернобыльцев и космонавтов.