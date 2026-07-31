В МИД РФ допустили «тройственный совет» на саммите АТЭС МИД РФ допустил переговоры на саммите АТЭС Путина, Си Цзиньпина и Трампа

Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне вполне возможна и была бы полезной, заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев в беседе с газетой «Известия». Дипломат отметил, что говорить о конкретных переговорах пока рано.

Однако проведение такой встречи вполне реализуемо. Все три лидера ожидаются на этой площадке, обратил внимание представитель ведомства.

Пока разговор о конкретных встречах вести преждевременно. Однако, на мой взгляд, такой тройственный контакт был бы весьма полезным. В практическом плане он вполне реализуем, так как три лидера ведущих держав ожидаются на указанной площадке, — уточнил Бердыев.

Если встреча состоится, она станет первой полноформатной встречей лидеров трех стран в таком составе за последние годы. Конкретные договоренности, вероятно, будут проясняться ближе к дате саммита.

Ранее сообщалось, что украинский вопрос фактически исчез из повестки встреч Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Сейчас участники практически не обсуждают тему Украины, поскольку воспринимают ее как «чемодан без ручки», указывал Бердыев. Еще в 2023 году, во время председательства США в АТЭС, Вашингтон отказался от продвижения украинской повестки.