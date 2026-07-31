Что грозит Telegram и его пользователям после признания Дурова экстремистом

Что грозит Telegram и его пользователям после признания Дурова экстремистом

Основателя Telegram, российского бизнесмена Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В ФСБ России сообщили, что он объявляется в международный розыск. Что теперь будет с мессенджером — в материале NEWS.ru.

Что известно об обвинениях в адрес основателя Telegram Дурова

Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. На официальном сайте ведомства он указан в соответствующем списке под номером 6895.

«Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984 года рождения, город Ленинград», — говорится в сообщении.

Накануне в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что бизнесмену предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, поскольку администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в РФ.

По версии следствия, сотрудники украинских спецслужб использовали сервис знакомств в Telegram («Дайвинчик/Leo». — NEWS.ru) для вовлечения россиян в диверсионно-террористические акции путем обмана и психологических манипуляций. Выдавая себя за девушек, они вступали в контакт с гражданами РФ и получали от них геолокацию предполагаемых мест встреч — крупных торговых центров или социально значимых объектов.

Кроме того, сотрудники спецслужб Украины добивались оплаты билетов на развлекательные мероприятия и подарков по фишинговым ссылкам. Затем через иностранные мессенджеры с задержанными связывались представители украинских структур, выдававшие себя за российских силовиков.

Павел Дуров Фото: Global Look Press

«Лжеправоохранители сообщали, что направленные денежные средства поступили на счета Вооруженных сил Украины, а переданные координаты использованы противником для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак. После этого обманутых и запуганных граждан, неспособных в результате психологического давления критически оценить ситуацию, под угрозой привлечения к уголовной ответственности склоняли к совершению вооруженных нападений и поджогов», — сообщили в ФСБ.

В чем суть претензий Роскомнадзора к основателю Telegram Дурову

В Роскомнадзоре отметили, что чат-бот «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья» был внесен в Единый реестр запрещенных сайтов 23 декабря 2025 года за содержание запрещенной информации. Однако администрация Telegram ее не удалила, как и другие каналы, используемые украинскими спецслужбами и террористическими организациями.

«Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России. Он объявляется в международный розыск», — говорится в заявлении ведомства.

Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил в беседе с NEWS.ru, что претензии к Telegram касаются не всей платформы, а отдельных каналов, которые использовались в противоправных целях. По его словам, требования к Дурову не были завышенными, но он их проигнорировал.

«Мы будем сравнивать человеческие жизни с ботом знакомств? Это некорректно. Дурова занесло, хотя к нему всегда относились неплохо. Должны быть совесть и справедливость, а то забыли эти слова. Несмотря на все неудобства, жизнь людей дороже», — отметил Колесник.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил российским бизнесменам выкупить у Дурова Telegram. В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что этот шаг позволит защитить личные данные граждан.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Надо было изначально договариваться с Дуровым и забирать у него Telegram, чтобы это был российский мессенджер, управляемый. Сегодня мы передаем через него персональные данные, фото и видео. Это сбор информации. Куда она идет и к кому, мы не понимаем. Через Telegram можно полностью отследить человека и составить о нем целую таблицу: что он покупает, где оплачивает, кому звонит, какие шлет файлы», — сказал Бородин.

Что будет с Telegram после признания Дурова экстремистом

Вопрос о возможном запрете Telegram в России не рассматривается в парламенте, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Вопрос о законодательном запрете мессенджера не обсуждался и не обсуждается в Госдуме», — сказал он.

В свою очередь, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко сообщил NEWS.ru, что различные действия в Telegram могут квалифицироваться по-разному в зависимости от ситуации. По его словам, если Дуров публично откажется от мессенджера, то претензий к Telegram не будет.

«Если он будет оставаться у руля Telegram, то это называется длящееся преступление. Можно ожидать, что мессенджер повторит путь Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена. — NEWS.ru). Риски для пользователей Telegram, совершающих финансовые операции, попасть в ловушку экстремистов-террористов остаются достаточно высокими. Если Telegram признают экстремистским мессенджером, то все наши „звездочки“ внезапно превратятся в финансирование террористов», — подчеркнул эксперт.

Адвокат Сергей Жорин отметил в беседе с NEWS.ru, что Telegram пока не признан в России террористической или экстремистской организацией. Он пояснил, что обычная переписка, ведение каналов, размещение рекламы и покупка Premium или Stars не образуют состава правонарушения.

«Однако могут возникнуть определенные риски при совершении платежей, если их получателем будет признано лицо или подконтрольная ему организация, включенные в перечень Росфинмониторинга. Кроме того, сохраняется уголовная ответственность по статье 205.1 УК РФ за финансирование террористической деятельности, если будет доказано, что денежные средства заведомо предоставлялись для этих целей», — напомнил эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правозащитница, пресс-секретарь коллегии адвокатов «Бастион Защиты» Екатерина Дашевская сообщила NEWS.ru, что само по себе предъявление обвинения Дурову вряд ли окажет немедленное влияние на работу Telegram в России.

«Дуров — основатель, руководитель и важнейшая публичная фигура компании, однако уголовное преследование конкретного лица не означает автоматического запрета самой цифровой платформы», — подчеркнула она.

По мнению Дашевской, смешивать уголовно-правовые претензии к действиям администрации Telegram и судьбу всей платформы было бы юридически и технологически неверно.

«Telegram давно перестал быть исключительно частным мессенджером. Сегодня это одновременно средство личной связи, новостная инфраструктура, рабочий инструмент для бизнеса, СМИ, общественных организаций и миллионов обычных пользователей. На площадке существует огромный массив общественно полезного и практически незаменимого контента», — отметила она.

Для пользователей в краткосрочной перспективе, вероятнее всего, ничего не изменится. Сам факт использования Telegram не образует правонарушения, а предъявление обвинения его основателю не превращает мессенджер в запрещенный ресурс, подчеркнула эксперт.

При этом нельзя исключать постепенного усиления требований к Telegram: удаления конкретных каналов и ботов, передачи предусмотренной законом информации, ограничения отдельных функций, а при дальнейшем конфликте — мер воздействия на сервис, добавила Дашевская.

Что будет с основателем Telegram Дуровым после его внесения в список экстремистов

Дурова могут задержать за пределами Евросоюза на основании обвинений ФСБ при «красном уведомлении» Интерпола, заявил в беседе с журналистами французский юрист Филипп де Вель. При этом он отметил, что все будет зависеть от страны пребывания основателя Telegram. К примеру, Франция не станет выдавать предпринимателя, поскольку у него есть гражданство этого государства, высказал мнение эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Де Вель предположил, что в связи с геополитической ситуацией страны ЕС не согласятся сотрудничать с Россией по этому вопросу. Однако в Китае или Индии такое взаимодействие возможно.

В России могут конфисковать имущество и счета Дурова, если суд обвинит его в содействии террористической деятельности, заявил NEWS.ru адвокат Михаил Салкин. Он отметил, что в таком случае предприниматель не сможет распоряжаться своими активами на территории страны.

«Национализировать имущество Дурова, если такое имеется в России, не будут. Но бизнесмен не сможет им распоряжаться. Механизма национализации в РФ нет. Это относится только к чиновникам, их родственникам или бенефициарам при антикоррупционных исках Генпрокуратуры. Возможна конфискация имущества в рамках уголовного дела, если в отношении Дурова вынесут обвинительный приговор», — предположил Салкин.

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