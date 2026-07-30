Росфинмониторинг внес Дурова в перечень террористов и экстремистов

Основателя мессенджера Telegram, российского бизнесмена Павла Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Как сообщается на официальном сайте ведомства, бизнесмен указан в соответствующем списке под номером 6895.

Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984 год рождения, город Ленинград, — говорится в перечне.

Ранее депутат Государственной думы Андрей Колесник не исключил, что Telegram может быть признан террористическим ресурсом на территории России. По его словам, Дурова неоднократно призывали закрыть чаты, используемые для вербовки россиян.

До этого стало известно, что Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. По данным ФСБ, обвинение связано с тем, что администрация Telegram не удаляла каналы и чаты, которые активно используются украинскими спецслужбами, а также террористическими и экстремистскими организациями для подготовки преступлений на территории РФ.