Лерчек появилась в суде Лерчек явилась в суд на заседание по вопросу об изменении ей меры пресечения

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) явилась на заседание в Гагаринский суд Москвы, где должен решиться вопрос об изменении ей меры пресечения, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Процесс над ней может возобновиться.

Суд рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Чекалиной — причиной стало нарушение ею установленных запретов: она покинула Москву и провела выходные в Санкт‑Петербурге. Кроме того, суд планирует перейти к рассмотрению материалов по существу.

Ранее сообщалось, что материалы уголовного дела в отношении Лерчек передали другому федеральному судье Гагаринского районного суда Москвы. Дальнейшее рассмотрение дела будет вести судья Алишер Ларин.

До этого гособвинение попросило Гагаринский суд Москвы ужесточить меру пресечения для Лерчек, обвиняемой в незаконных валютных операциях, и возобновить рассмотрение уголовного дела. Уточняется, что причиной обращения стало нарушение блогером ранее установленного запрета на определенные действия.